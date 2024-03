Mehr Grün in Sozialsiedlung: Ein neuer Banksy in London

Das verwendete Grün nehme die Farbe der Sozialbauten in dem Londoner Bezirk auf, so Banksy Experte Peak von der BBC. Er kommentiert das mit dem Hinweis: "Es ist jetzt Frühling und dieser Baum sollte voller Blätter sein, aber Banksy muss wohl vorbeigeradelt sein und gedacht haben, wie elend er aussieht." Der frühere Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, der für den Bezirk Islington im Parlament sitzt, wertete das Kunstwerk als Botschaft, dass es in seinem Bezirk mehr Grün brauche.

Das ewige Rätsel Banksy

Banksy ist der wohl berühmteste und mysteriöseste Streetart-Künstler. Seine Werke tauchen oft über Nacht an den unterschiedlichsten Orten der Welt auf (siehe Beispielbild unten) und greifen häufig auch aktuelle politische oder soziale Probleme auf. Etwa das Gemälde "Game Changer"- als Widmung für das Krankenhauspersonal in Southhamptom in der Pandemie, oder seine Graffiti-Aktion mit Corona-Ratten in der Londoner-U-Bahn.

Banksy gehört mittlerweile zu den teuersten zeitgenössischen Künstlern, kann aber seine Identität noch immer geheim halten. Das Wenige, was man über ihn weiß, ist, dass er wohl aus dem englischen Bristol stammt. Er soll um die 45 Jahre alt sein, denn seine ersten Graffiti hatten bereits vor rund 25 Jahren in Bristol und London Aufmerksamkeit erregt. Er, oder sie: Es gibt auch immer wieder Spekulationen, ob sich hinter dem Namen Banksy vielleicht eine Frau oder sogar ein Künstlerkollektiv verbirgt.

Mit Material der dpa