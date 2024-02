"Dune: Part Two": Klingt gut, sieht gut aus – ist aber fad

Beginnen wir mit dem Soundtrack. Der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer, der auch schon den ersten "Dune"-Teil orchestrierte, für den er dann mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, ist weiter in Hochform: es scheppert und tönt in "Dune: Part Two", dass es eine wahre Freude ist. Die Trommeln lassen bei laut aufgedrehter Anlage die Kinositze vibrieren, mal klingen sie hart wie ein Salut, dann wie ein ächzender Bootskörper im starken Wellengang und dann wieder, als würde ein Schrank über einen Holzboden gezogen. Die Klarinette klagt wehmütig, unterlegt mit sphärischen Chören.

Hans Zimmers Tonlagen, Stimmungen und Rhythmisierungen sind so vielfältig, dass man sich durchaus vorstellen kann, einfach nur im Kino zu sitzen und den fantastischen fremden Klängen zu lauschen. Sich ihnen hinzugeben. Sie erzählen alles – von Einsamkeit, Liebe, Schmerz, Kampf, Abenteuer und Verlust.