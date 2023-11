"In voller Blüte": Michael Caines Abschied von der Leinwand

Eine wahre Geschichte

Bernie Jordan gab es wirklich. 2014 erlangte der Brite mit seiner eigenwilligen Aktion internationale Berühmtheit. "In voller Blüte" – der deutsche Filmtitel ist irreführend, nichts, niemand steht hier "in voller Blüte" –, im Original "The Great Escaper", erzählt seine Geschichte. Und die seiner Frau, gespielt von Glenda Jackson, die Bernies "Flucht" unterstützt, ihn bei den Pflegern deckt. Ein schrulliges, liebenswertes Paar, das es geschafft hat, sich Zuneigung über all die Jahre zu bewahren. Vielleicht gerade, weil sie beide den Krieg er- und überlebten, sie an der Heimatfront in einer Fabrik, er als Marine-Soldat. "In voller Blüte" ist auch ein letztes Wiedersehen mit diesen beiden großen britischen Mimen, die 1975 in dem kleinen Klassiker "Die romantische Engländerin" brillierten. Glenda Jackson starb am 15. Juni dieses Jahres.