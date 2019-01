Filmbrunch: BR präsentiert Filmhöhepunkte 2019

Doris Dörrie kehrt zurück zu den Kirschblüten

Mit "Kirschblüten – Hanami" gelang Doris Dörrie einer ihrer größten Kino-Erfolge. In ihrem neuesten Kinofilm "Kirschblüten & Dämonen" geht die Geschichte nun weiter. Karl, der gemeinsame Sohn von Rudi und Trudi, steht zehn Jahre nach dem Tod seiner Eltern vor den Trümmern seines Lebens. Arbeitslos und verlassen von Frau und Kind, kann er seine inneren Dämonen im Zaum halten. "Kirschblüten & Dämonen" startet am 7. März in den deutschen Kinos.