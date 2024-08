Drachenstich-Saison in Furth im Wald beginnt wieder

In der Oberpfälzer Grenzstadt Furth im Wald beginnt am Freitag, 2. August wieder die Drachenstich-Saison. Abends um 20 Uhr wird das Drachenstich-Festspiel, ein mehrstündiges Freiluft-Theaterstück, erstmals in dieser Saison aufgeführt.

Mehr als 300 Laienschauspieler wirken mit

Es wird dann bis 18. August noch insgesamt elfmal gezeigt. Spielort ist eine eigene Drachenstich-Arena, die dafür extra auf dem Stadtplatz aufgebaut wird, mit Tribünenplätzen für jeweils bis zu 1000 Zuschauer. Das Stück spielt im 15. Jahrhundert, in der Zeit der Hussitenkriege. Mehr als 300 Laienspieler schlüpfen dafür in historische, teils auch sehr aufwendige Kostüme. Ganze Pferdegespanne stürmen durch die Arena.

Hauptattraktion ist der ferngesteuerte Drache

Die Hauptattraktion ist wie immer der Auftritt des fast 16 Meter langen ferngesteuerten Further Drachens, der imposant mit den Flügeln schlagen, die Augen rollen, Feuer spucken und brüllen kann. Er wird am Ende als Sinnbild für das Böse und den Krieg vom tapferen Ritter Udo erstochen. In die Rolle des Ritter Udo und der Ritterin, der Hauptrolle im Stück, darf man nur einmal im Leben schlüpfen. Das Paar wird jedes Jahr neu ausgewählt.

Drachenstich gilt als ältestes Volksschauspiel Deutschlands

Der Further Drachenstich gilt als das älteste Volksschauspiel Deutschlands. Seine Entstehung reicht rund 500 Jahre zurück und fing mit Darstellungen der Legende vom Heiligen Georg, dem Drachentöter, während der Fronleichnamsprozession an. Die szenische Darstellung der Georgslegende war auch in anderen bayerischen Städten, zum Beispiel in München, Teil der Prozession.

Entgegen der Kirche: Further halten an Drachenstich fest

Doch während sie überall anders abgeschafft und schließlich von der Kirche verboten wurde, hielten die Further daran fest. 1879 wurde der Drachenstich zum weltlichen Schauspiel und in den August verlegt. Seitdem gab es immer wieder verschiedene Versionen des Theaterstücks, die jetzige von 2006

Volksfest mit Bierzelt und Vergnügungspark

Rund um den Drachenstich, der für Furth im Wald als fünfte Jahreszeit gilt, wird ab 10. August ein großes Volksfest mit Bierzelt und Vergnügungspark gefeiert. Am 11. August zieht wie jedes Jahr ein historischer Festzug mit Drache, Ritterpaar, Laienspielern und Hunderten mittelalterlich Gewandeter durch die Stadt.

Kinderfest und Mittelalterlager begleiten Drachenstich

Am 17. August wird der Kinder-Drachenstich aufgeführt, eine eigene Version mit kleinem Drachen, Kindern als Darstellern und einem kindgerechten Stück. Dazu gibt's ein Kinderfest mit mittelalterlichen Spielen. Außerdem findet ab 15. August vier Tage lang das sogenannte Cave Gladium statt, ein riesiges Mittelalterlager. Am 18. August endet der Drachenstich, am 19. August das dazugehörige Volksfest.

