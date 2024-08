Die Perseiden kommen: Die schönsten Sternschnuppen des Jahres

Ab zehn Uhr abends sind die Perseiden gut zu sehen

Gegen zehn Uhr abends wird der Himmel dunkel genug, um viele Sternschnuppen sehen zu können. Bis vier Uhr morgens sind die Bedingungen günstig, danach setzt die erste Morgendämmerung ein. Eine Stunde später wird es schon zu hell zum Sternschnuppen-Zählen.

Je später, desto besser

Je höher der Radiant am Himmel steht, desto besser sind die Sternschnuppen zu sehen, denn andernfalls "schluckt" der Horizont ihr Licht. Für die Perseiden wären daher eigentlich die Morgenstunden günstiger. Die Menge an Sternschnuppen wird dagegen vom Zeitpunkt des Maximums bestimmt - und das ist diesmal nachmittags. Am frühen Abend sind also mehr Sternschnuppen unterwegs, aber weniger gut zu sehen. Je später am Morgen, umso mehr Sternschnuppen sind gut zu sehen, aber die Fallrate sinkt.

Mond stört das Sternschnuppen-Vergnügen diesmal nicht

Der Mond stört diesmal nicht: Abends am 12. August steht der abnehmende Halbmond tief im Südwesten am Horizont und geht etwa um Viertel nach elf Uhr unter - ab jetzt herrschen ideale Bedingungen für die Sternschnuppen-Suche.