Adele in München: So sieht es in der neuen "Pop-up"-Arena aus

Die Aufbauarbeiten für Adele an der Messe Riem sind fast abgeschlossen. Die extra für die britische Sängerin gebaute Arena in München wurde am Nachmittag der Presse vorgestellt. Rund 80.000 Menschen haben in der Arena Platz. Die Leinwand ist 230 Meter breit und verläuft über die ganze Bühne. Adele habe selbst die Arena mehrmals begutachtet und von verschiedenen Plätzen geprüft, ob der Sound gut ist, so der Veranstalter Marek Lieberberg.

"Adele World" mit Foodtrucks und Getränken

Für die Stadt München habe man sich bei der Mega-Konzertreihe entschieden, weil es eine "schöne, jedoch auch überschaubare Großstadt" sei, so Lieberberg weiter. Direkt hinter der Arena wurde die sogenannte "Adele World" aufgebaut, ein Platz mit Foodtrucks, Bars und Bierbänken. Die Veranstalter erhoffen sich so eine Lenkung der Besucherströme, damit nicht alle nach Ende der Konzerte Richtung U-Bahn laufen. Auch Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner war bei dem Presserundgang dabei und betonte, dass die Wirtschaft in München von den Konzerten profitieren würde.

Auf Fragen bezüglich der in die Kritik geratenen 35-Euro-Tickets reagierte der Veranstalter leicht gereizt. Dazu sei doch schon alles gesagt, hieß es. Letztendlich sei es ein faires Angebot für alle, die sich die Tickets sonst nicht leisten könnten und es würden damit lediglich einzelne Restplätze aufgefüllt werden.