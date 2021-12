Die wichtigsten Kino-Neustarts und Streaming-Tipps der Woche

"Tod auf dem Nil" - Der Agatha-Christie-Klassiker für einen Tag zurück auf der großen Leinwand

Frisch verheiratet, nimmt Millionenerbin Linett (Betonung hinten) mit ihrem Gatten Simon an einer Kreuzfahrt auf dem Nil teil. Und Poirot ahnt in dieser Agatha-Christie-Verfilmung, dass das nicht gut enden wird. Denn hinter der edlen Fassade lauern Missgunst, Eifersucht und Hass ... "Tod auf dem Nil" - Der Klassiker von 1978 kommt in der Reihe "BEST OF CINEMA" für einen Tag ins Kino.