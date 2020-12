Die Macht des Streamings - eine Bedrohung für die Demokratie?

Der österreichische Oscar-Kandidat - nicht im Kino, sondern auf Netflix

Denn nur so wachse das Geschäft, für das die großen Player exklusive Inhalte brauchen. So wie das österreichische Drama "Was wir wollten", eigentlich geplant fürs Kino, nun bei Netflix. "Was wir wollten" erzählt vom unerfüllten Kinderwunsch eines Paares, das sich in Italien eine Auszeit nimmt. Für Österreich soll der Film mit Lavinia Wilson und Elyas M’Barek ins Oscar-Rennen gehen. Statt Kino nun Netflix. Ulrike Kofler sieht als Regisseurin des Films Vor- und Nachteile:

"Ich bin auf der einen Seite sehr dankbar, dass mein Film trotz der Pandemie zu sehen ist und er von so vielen Menschen schon gesehen wurde überall auf der Welt, wahrscheinlich sogar von viel mehr Menschen als das mit einem regulären Kinostart überhaupt der Fall gewesen wäre, und es gab Menschen, die mir gesagt haben, naja, das ist die Zukunft, das Kino ist quasi 'out'. Ich denke mir dann immer, wir bestimmen die Zukunft auch ein bisschen mit. Ich liebe das Kino und habe 'Was wir wollten' für das Kino gemacht. Aber wirtschaftliche Faktoren gibt es eben auch, die spielen dann natürlich auch eine große Rolle." Ulrike Kofler, Regisseurin von "Was wir wollten"

Kino oder Couch? Viele Studios und Verleiher setzen seit Corona verstärkt auf Streaming. So zeigte Disney die 200 Millionen Dollar teure "Mulan"-Neuauflage zuerst bei Disney+. Für viele Cineasten ein Sakrileg. "Streamland"-Autor Marcus S. Kleiner hingegen sieht das nüchterner.

"Wenn ich mich einem Film hingeben möchte, kann ich das an jedem Ort machen, das kann ich im Zug auf dem Laptop machen oder zuhause, das ist vollkommen egal, weil der Film muss so stark sein, dass er mich an ihn bindet." Marcus S. Kleiner, Medienwissenschaftler

„Streamland“-Autor Kleiner: Warnung vor Filter- und Geschmacksblasen

Streaming-Hochglanz-Serien wie "The Crown" oder "The Mandalorian" oder Filme wie der neue "Borat" oder David Finchers "Mank" können auch ohne die große Leinwand zum beliebten Gesprächsstoff werden und das sei den Streaming-Plattformen gegönnt.

Viel wichtiger ist Medienwissenschaftler Kleiner, dass sich die Umstände beim Streamen ändern. Subtile Beeinflussung und das Auskundschaften müssten aufhören. Kleiner plädiert für mehr Transparenz, für das Recht, das Daten-Sammeln ablehnen zu können: "Es passieren zwei Dinge mit mir als Streaming-Nutzer im schlimmsten Falle: Ich gewöhne mich an die digitale Selbstentmündigung, indem immer wieder vorselektiert wird, ausgesucht wird, was mir gefallen könnte."

Kleiner warnt vor einer "Geschmacksfilterblase, die mich nur noch um mich selbst kreisen lässt, um meine Interessen und Themen": "Und das ist für mich das Ende von Bildung, das Ende von Aufklärung, das Ende von Demokratie, denn all diese drei Instanzen leben von Fremdheitserlebnissen, die mich mit etwas konfrontieren, was nicht ich bin, was jenseits meiner Ordnung ist, und mich öffnet für eine Welt außerhalb von mir."

Eine Welt, für die immer noch das Kino steht, hoffentlich auch in Zukunft.