Das sind die wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Die Blechtrommel - Director's Cut" - Von Deutschland auf den Weg ins Chaos

An seinem dritten Geburtstag verweigert der 1924 in Danzig geborene Oskar Matzerath (David Bennent) weiteres Wachstum und Teilnahme an der Welt der Erwachsenen. Auf seiner Blechtrommel artikuliert das ewige Kind seinen Protest gegen Nazis und Mitläufer. "Die Blechtrommel" erscheint in der BR Mediathek als Director's Cut.

Donnerstag, 10. Oktober um 0:55 Uhr im BR Fernsehen und in der BR Mediathek.