Die besten Blu-ray-, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

"House of the Dragons - Staffel 1" - Das "Game of Thrones"-Prequel in UHD

Es geht zurück in die Fantasywelt von George R. R. Martin: Mit "House of the Dragon" wird die Vorgeschichte zum Serien-Welterfolg "Game of Thrones" erzählt, angesiedelt 200 Jahre vor Jon Snow und Co. Fügt die neue Serie dem Kanon etwas ganz Neues hinzu? Nein. Muss sie aber auch nicht, wenn sie so gut inszeniert und dramaturgisch auch weitestgehend packend geschrieben ist.

Auf 4K, Blu-ray, DVD und im Stream.