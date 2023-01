Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"In der Nacht des 12." - Rauer Krimi für Anspruchsvolle

Eine junge Frau wurde nachts auf dem Nachhauseweg in einer französischen Kleinstadt bei lebendigem Leib verbrannt. Angelehnt an eine realen, nie aufgeklärten Fall erzählt der Thriller von einem Verbrechen, das die ermittelnden Kommissare an ihre Grenzen bringt. Ein spannender, etwas anderer Polizeifilm.