Die besten Blu-ray-, DVD- und Streaming-Tipps der Woche

"Willkommen in Siegheilkirchen" - Marcus H. Rosenmüllers erster Animationsfilm

Mit "Willkommen in Siegheilkirchen" verfilmt Marcus H. Rosenmüller das Werk des österreichischen Karikaturisten Manfred Deix. Seine Figuren werden in "Willkommen in Siegheilkirchen" zum Leben erweckt. Eine Satire, die optisch etwas gewöhnungsbedürftig, dafür aber böse und treffend ist.

Auf DVD.