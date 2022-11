Das sind die 6 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Crimes of the Future" - David Cronenberg lässt unsere Organe mutieren

Die Idee zu "Crimes of the Future" kam David Cronenberg in den 90ern. Der Altmeister des Body-Horrors greift diesmal tief in die Eingeweide. Künstlerin Caprice, Léa Seydoux), kehrt mit ihrem Partner Saul, Viggo Mortensen, in Live-Performances das Innerste nach außen. Die Figuren in dieser Zukunftsvision sind Gefangene ihrer nicht kontrollierbaren Körper. Schmerzen waren gestern. Wer sich im Kosmos von Cronenberg auskennt, wird sich hier wohlfühlen.