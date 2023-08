"Valentinstag" von Richard Ford: Die Dringlichkeit des Alltags

"Valentinstag" – das neue Buch - ist im Grunde ein Roadmovie. Und so geht es auch um Landschafts- und Stadtportraits, um das weite Runde einer vereisten Ebene, die sich trost- und ereignislos zum Horizont streckt. Um gesichtslose Vorstädte, die ein eisiger Winter im Griff hat. Im Wohnmobil geht es von Minnesota zum Mount Rushmore. Eine letzte Reise, die Frank Bascombe, inzwischen 74, seinem an der Nervenkrankheit ALS erkrankten Sohn Paul (47) schenkt. Im Grunde verstehen sich Vater und Sohn nicht sonderlich. Auch jetzt bleibt vieles ungesagt. Aber was sich nach wehleidigem Abgesang anhört, ist ein echtes Lesevergnügen. So sarkastisch, unsentimental und ja, humorvoll, wie Ford sein Personal mit der Szenerie umgehen lässt. Eine moderne Heldenreise?

Das ganz normale Leben

"Nun, ich habe es nicht so mit Helden. Ich habe nur versucht, die Aufmerksamkeit des Lesers ganz nah an Menschen mit wiedererkennbarem, aber normalem Leben heranzuführen und den Leser davon zu überzeugen, dass das gewöhnliche Leben letztlich gut ist, dass es letztlich irgendwie aufgeht." Ford ist eh nicht so der Mann der großen Worte. Und schreibt doch umso eindringlichere Bücher. Denn am Ende von "Valentinstag" sind sie doch Helden, Frank Bascombe und sein Sohn Paul. Sie sind sich nähergekommen, wenn auch eher auf nonverbaler Ebene in der überheizten Enge des Wohnmobils, wo der körperliche Verfall des Sohnes die ganze Barmherzigkeit des Vaters einfordert. Es ist dieses ganz normale Leben mit seinen Tücken, dem Fords Bücher ihre besondere Dringlichkeit verdanken. Das neue Buch macht da keine Ausnahme.