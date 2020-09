Serie "Mrs. America": Hier liegt die Wurzel allen Übels

Alles sitzt perfekt: Das toupierte Haar, das blitzweiße Lächeln, das Jäckchen über dem Knielangen Rock. Phyllis Schlafly trägt ihre züchtigen Outfits wie eine Rüstung, mit der sie in den Krieg gegen die Unordnung zieht. Sie ist die amerikanische Vorzeigefrau, wie man sie sich in den Nachkriegsjahren vorgestellt hat: studiert, familienorientiert und sehr konservativ. Doch es ist das Jahr 1972 und die Zeiten ändern sich – auch für die sechsfache Mutter Ende 40, die sich in ihrer Freizeit mit Atompolitik beschäftigt. Jeder ihrer Versuche als Kongressabgeordnete für die Republikaner zu kandidieren ist bisher gescheitert. Vermeintliche "Frauen-Themen" wie Familie und Bildung interessieren Phyllis Schlafly (Cate Blanchett) nicht.

Die Wut der weißen Vorstadtfrauen

Bis eine Freundin sie auf eine Entwicklung aus den Großstädten aufmerksam macht. Dort fordern Feministinnen und Politikerinnen, wie Betty Friedan, Shirley Chisholm, Bella Abzug und Gloria Steinem, dass Frauen und Männer in der Verfassung gleichgestellt werden. Schlaflys Freundinnen sorgen sich, dass Frauen wie sie gezwungen werden außerhalb des Heims zu arbeiten – und die Kinder in Betreuung zu geben. Und noch viel schlimmer, wenn Frauen und Männer gleichgestellt sind, so ihre Befürchtung, dann könnten auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten oder Frauen in den Militärdienst berufen werden. Kurz: Die schöne alte Ordnung der Geschlechter steht wankend am moralischen Abgrund und damit auch die Vereinigten Staaten von Amerika selbst.

Phyllis Schlafly sieht endlich ihre Chance gekommen, die Politik ihres Landes zu mitzugestalten - und sich einen Weg in das präsidiale Kabinett zu ebnen: Mit strahlendem Lächeln und einer eng vernetzten Hausfrauen-Armee im Rücken, die Angst um ihr privilegiertes Vorstadtleben haben.