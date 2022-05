Das sind die fünf wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Sechs Tage unter Strom" - Drei Installateure unterwegs in Barcelona

Moha ist Migrant und Valero hat keine Lust, mit ihm zu arbeiten. Leider aber will Handwerker-Partner Pep seinen Job altersbedingt aufhören. Es braucht also Ersatz. Und so werden die sechs Tage Probezeit in Barcelona für Moha zur Hölle. Humorvoll, subtil und auf eine unspektakuläre Art sehr reizend.