Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Nurejew – The White Crow": Ralph Fiennes' Porträt eines Tanzrebellen

In seiner dritten Regiearbeit erzählt Schauspielstar Ralph Fiennes von den jungen Jahren des wohl berühmtesten Balletttänzers des 20. Jahrhunderts. 1961 nutzte Rudolf Nurejew ein Gastspiel in Paris, um aus der Sowjetunion in den Westen zu fliehen – in der Hochzeit des Kalten Krieges.

Der ukrainische Balletttänzer Oleg Ivenko spielt Nurejew glaubwürdig, mit großer physischer Präsenz. Ein stimmiges, beeindruckendes Porträt, eine Hommage an die Freiheit und an die Kunst.