Das sind die 5 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"A Star Is Born" - Bradley Cooper inszeniert Lady Gaga

Abgehalfterter Country-Star verliebt sich in unbedarftes Gesangstalent, dem er zu Karriere und Ruhm verhilft - die Geschichte von "A Star is Born" wurde schon mehrfach verfilmt. Jetzt wagen sich Lady Gaga und Bradley Cooper an den Stoff. Er hat auch Regie geführt. Und selbst gesungen ...