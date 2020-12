Das sind die 5 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Last Christmas" – Emilia Clarke als Pechvogel im Elfenkostüm

Was zu Lachen und Romantik zu Weihnachten gefällig? "Last Christmas" kam letztes Jahr schon ins Kino, ist aber auch im Heimkino eine Empfehlung wert. Dabei ist die Geschichte der Schwerenöterin Kate samt chaotischer Mutter sehr süß. Kate kriegt nach einer Herztransplantation ihr Leben kaum in den Griff. Da tritt Tom in ihr Leben und bringt ihr neues Herz zum Glühen...

Als VoD sowie auf Blu-ray und DVD bei Universal.