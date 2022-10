Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Atlas" - Packendes Drama über Traumata und deren Überwindung

Die Schweizerin Allegra will höher hinaus als die Berge in der Heimat. Ihre gemeinsame Freundes- und Klettergruppe gibt Allegra Halt und Vertrauen, alles schaffen zu können. Doch der nächste Ausflug ins marokkanische Atlas-Gebirge wird in einer Katastrophe enden und ihr jegliche Form von Sicherheit nehmen. Mit "Atlas" ist Regisseur Niccolò Castelli eine beeindruckende Studie über den Kampf gegen Traumata gelungen. Wuchtiges, hochemotionales Kino mit einer Botschaft der Hoffnung.