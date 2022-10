Streaming: Die spannendsten neuen Serien im Oktober

Die Serie "The Playlist" macht in sechs für sich stehenden Episoden die vielen rechtlichen, technischen und kulturellen Hürden für den Streamingdienst auch Laien verständlich. Die Serie beleuchtet anhand von sechs fiktionalisierten Figuren alle Perspektiven auf das umstrittene Thema Musikstreaming – vom Gründer bis zur Künstlerin. So zeigt "The Playlist" auf unterhaltsame Weise, was passiert, wenn Kunst zum reinen Konsumgut wird und Kreative zu Content-Lieferanten für unersättliche Onlineplattformen. Zu sehen bei Netflix.

"Das Netz" (ARD Mediathek) - Das dreckige Spiel im Fußball

Kurz vor der Fußball WM in Katar bringt die ARD eine neue, international produzierte Hochglanzserie in die Mediathek: "Das Netz" erzählt in mehreren, zusammenhängenden Serienstaffeln von den Abgründen des kommerziellen Weltfußballs, von Doping, Menschenhandel und mafiösen Strukturen. Darunter auch die deutsch-österreichische Produktion "Das Netz – Prometheus" mit Tobias Moretti. Er spielt einen Arzt, der sich nach seiner Fußballprofikarriere für Dopingfreien Fußball einsetzt und nun in einer Sportklinik Nachwuchstalente behandeln soll, finanziert von zwielichtigen Investoren. Sie folgt auf "Das Netz - Das Spiel am Abgrund" über Korruption in den höchsten Rängen der Fußballindustrie.