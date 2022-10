Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Triangle of Sadness" - In Cannes preisgekrönte Gesellschaftssatire

Der neue Film des gefeierten Schweden Ruben Östlund nimmt uns mit in eine Welt der Oberflächlichkeit. Carl und seiner Freundin Yaya, die erfolgreiche Influencerin ist, wurde die Reise auf der Luxusyacht geschenkt. Aber sie wird zum Höllentrip, als ein Sturm aufzieht. Das Schiff geht unter und auf einer Insel werden sich alle Machtverhältnisse ändern. In Cannes wurde "Triangle of Sadness" mit der Goldenen Palme ausgezeichnet.