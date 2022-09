Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Atlantide" - Eine Jugend feiert das Leben auf dem Wasser

Venedig - leer wie eine Geisterstadt. Bis auf einige Jugendliche, die mit der Lichtershow in ihren Schnellbooten die Lagune in eine schaurig-schöne Stimmung tauchen. Nur einer von vielen visuell ungewöhnlichen Momenten in "Atlantide", einer Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm. Der italienische Regisseur Yuri Ancarani taucht ein in eine testosterongesteuerte Subkultur, in der die Schnellboote Statussymbol und Lebensinhalt in einem sind - untermalt von Hip-Hop-Sounds ebenso wie von Symphoniemusik.