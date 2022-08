Artikel mit Video-Inhalten

> Kultur > Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

Idris Elba und Tilda Swinton erleben ein Märchen aus 1001 Nacht in "Three Thousand Years of Longing", Doris Dörrie beleuchtet unsere Gesellschaft in ihrer Komödie "Freibad": die wichtigsten Neustarts dieser Woche.