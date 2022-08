Das sind die 4 wichtigsten Kino-Neustarts der Woche

"Wettermacher" - Dokumentarfilm über fünf Seelen am einsamsten Ort der Welt

Eine Wetterstation, ganz weit draußen. In der tiefsten sibirischen Tundra, am russischen Polarmeer, verrichten eine Handvoll Meteorologen ihren Dienst. Wie Wladimir. Über längere Zeit hat der polnische, in Deutschland lebende Dokumentarfilmer Stanislaw Mucha die Wettermacher beobachtet. Die Bilder in "Wettermacher" sind toll - aber der Dokumentarfilm fordert auch viel Geduld.