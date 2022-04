Das sind die 4 wichtigsten Heimkino-Neustarts der Woche

"Faraway" - Eine Romanze im Zwischenreich

Nach einem Unfall ist Michael verstorben und in einer Zwischenwelt gelandet. Das Jenseits erreicht er nur, wenn er eine Seelenverwandte findet. Und so schlendert Michael durch New York und sucht, bis er sich in eine Lebende verliebt. Die Idee dieser Fantasy-Romanze ist charmant, doch die Umsetzung dröge und einfallslos.

Auf Blu-ray, DVD und als VoD.