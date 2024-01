BookTok: Wie TikTok neues Leben in die Welt der Bücher bringt

Fan-Community statt Kritiker

Ist die Vermittlung von Emotionen das erste Kriterium für die Güte von Büchern, haben Kritiker nicht mehr viel zu melden. Damit kommen wir zu einer weiteren Spur, die TikTok in der Buchbranche hinterlässt: Auf dieser Plattform haben vor allem Fans – lauter vor allem junge Leserinnen und Leser, die das Buch bereits verschlungen haben – das Sagen. Kritikerinnen und Kritiker, die früher in literarischen Talks oder den Feuilletons der Tageszeitungen erklärten, was gerade warum lesenswert ist, sind in der BookTok-Community eher Gegenstand des Spotts.

Julia Dippel etwa, Autorin von "Song to raise a storm", macht sich auf TikTok über Denis Schecks vernichtende Kritik ihres Bestsellers (externer Link) lustig, und sie ist dort nicht die einzige, die den ARD-Literaturexperten durch den Kakao zieht. Hat vor 20 Jahren ein Cover-Zitat aus dem Literarischen Quartett den Verkaufswert eines Buches erhöht, so ist es heute der TikTok-Aufkleber. Große Ketten wie Hugendubel haben längst eigene BookTok-Regale und -Tische aufgestellt. Auch in der bayerischen Provinz ist dieser Trend angekommen: Was auf TikTok viele Likes hat, wird auch dort von Fans bestellt und verändert die Verkaufsstrategien des Buchladens, wie Buchhändlerinnen von der Buchhandlung Kemme in Ostenhofen berichten (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).

Verlage betreiben eigene TikTok-Kanäle

Auch viele Verlage reagierten auf die veränderte Nachfrage und haben eigene TikTok-Kanäle eingerichtet. Unter den Traditionsverlagen fällt da dtv als sehr agil auf – bei den ersten TikTok Book Awards auf der letzten Frankfurter Buchmesse wurde der Münchner Taschenbuchverlag als "Verlag des Jahres" ausgezeichnet. dtv hat zahlreiche "Romantasys" im Programm, neben "Fourth Wing – Flammengeküsst" auch den Bestseller von Tracy Wolff: "Charm". Der Verlag postet nicht nur kurze Fan-Videos über seine vielversprechenden Neuerscheinungen auf ´TikTok, sondern auch Videos von teils tanzenden Mitarbeiterinnen, die erzählen, wie toll es ist, inmitten von Büchern im Verlag zu arbeiten (externer Link).

Viele Verlage bewerben auf ihren TikTok-Kanälen auch andere Bücher gezielt für die junge Zielgruppe, wobei die Videos so unterschiedlich sind wie die Verlagsprogramme. Gemeinsam ist ihnen aber die Kürze der Videos und dass in den meisten Fällen junge, authentisch auftretende und der Zielgruppe von TikTok entsprechende Erwachsene ein Buch bewerben. Der Hanser Verlag etwa lässt eine junge Frau vor vollem Bücherregal erzählen, worum es in Fatma Aydemirs "Dschinns" geht (externer Link).

Aufwändige, oft farbenfrohe Gestaltung

Im Verhältnis zu den nüchternen weißgrundigen dtv-Taschenbüchern oder den puristischen Suhrkamp-Covern von früher sind die auf TikTok beworbenen Bücher die reinsten Farbexplosionen. Der Pinguin Verlag bewirbt Bestseller wie "Sorry, ich habe es nur für Dich getan" von Biance Iosivoni (externer Link) – diesmal keine Mixtur aus Fantasy und Romanze, sondern aus Romanze und Thriller – mit Hinweis auf den "krassen Farbschnitt der Erstausgabe".

Die jungen Leute lassen sich ihr Lesevergnügen auch etwas kosten. Wenn sie ihre Leseerfahrungen im Video posten, wollen sie nicht nur ein echtes Buch in den Händen haben, sondern ein wirklich schönes Buch: aufwändig gestaltet, zuweilen eben etwa mit Farbschnitt und verlockendem Cover. Das kostet natürlich, Rebecca Yarros' "Fourth Wing – Flammengeküsst" etwa 32 Euro – und das unterscheidet #BookToks-Renner auch grundlegend von den Groschenromanen von früher.

Versinken in dicken Wälzern trendet, Aussehen und Haptik von Büchern zählen wieder. Das treibt junge Leute auch wieder in die stationären Buchläden. Und dort können sie ihren Lesehunger stillen - mit TikTok-Tipps und Beratung wie etwa im Hugendubel oder in der Buchhandlung Kemme in Ostenhofen - oder auch ganz ohne TikTok. Bei CoLibris, einem kleinen Laden in München-Neuhausen versicherte der Buchhändler dem BR, er könne auch so immer wieder junge Leute für seine Bücher begeistern.