Berta-Hummel-Figuren bekommen neues Zuhause

Die Figuren von Berta Hummel sind weltberühmt und wurden millionenfach verkauft. Am Mittwoch wird mit einem symbolischen Spatenstich der Bau für die Berta-Hummel-Sammlung in ihrem Geburtsort Massing in Landkreis Rottal-Inn begonnen. Die Zukunft der großen Kunstsammlung ist damit gesichert – und der Nachlass bleibt in Niederbayern.

Zukunft der Hummel-Sammlung war ungewiss

Ihre pausbackigen, immer fröhlichen Kinder-Figuren machten Berta Hummel zu einer der weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Die Figuren aus Porzellan wurden nach ihren Zeichnungen gefertigt. Nach der Schließung des Museums 2019 in ihrem Geburtshaus in Massing war die Zukunft der großen Kunstsammlung ungewiss.

Neubau auf dem Gelände des Freilichtmuseums

Am Mittwoch beginnt der Bezirk Niederbayern im Eingangsbereich des Niederbayerischen Freilichtmuseums in Massing mit einem Neubau für die Sammlung Hummel. Dort wird der künstlerische Nachlass mit mehr als 1.000 Originalen untergebracht.

Neben den Zeichnungen der bekannten Hummel-Figuren umfasst die Sammlung auch moderne, expressionistisch angehauchte Malerei und Zeichnungen. In einer Dauerausstellung soll künftig das Leben, Werk und die Wirkung der 1946 gestorbenen Berta Hummel dokumentiert werden.