Berlinale 2024: Diese drei Filme haben Chancen auf einen Bären

"Me el Ain – Zu wem gehöre ich": Favorit aus Tunesien

Wie der Islam das Leben einfacher Menschen beeinträchtigt, ist auch Thema in dem tunesischen Drama "Me el Ain – Zu wem gehöre ich". Das Spielfilmdebüt von Regisseurin Meryam Joobeur handelt von einer Bauernfamilie, die zwei Söhne an den IS verloren hat. Einer wendet sich von der Terrororganisation ab, kehrt traumatisiert in seinen Heimatort zurück – und bringt das Unglück mit sich. Gedreht im beengenden 4:3-Format und reich an symbolischen Szenen, ist "Me el Ain" ein ebenso politischer wie poetischer Genremix aus magischem Realismus mit Horror- und Thriller-Elementen.