Bayerischer Filmpreis: Nominierte stehen fest

Drei Titel gehen beim Bayerischen Filmpreis 2023 in der Kategorie "Bester Film" ins Rennen: "Girl You Know It's True", "Die Mittagsfrau" und die BR-Produktion "Rickerl – Musik is höchstens a Hobby" (Regie und Drehbuch: Adrian Goiginger).

Eine schwierige Entscheidung stehe der Jury damit bevor, erklärte Staatsminister Florian Herrmann (CSU) am Montag, als die Titel bekannt gegeben wurden - gerade, weil die nominierten Filme so unterschiedlich seien.

Varianz der Filme: Die Jurybegründungen

Die Jury selbst betonte in ihrer Begründung ebenfalls die Varianz der Filme: Sie würdigte die perfekte Abstimmung von Schauspiel und Choreografie, Sound, Rhythmus, Szenenbild, Kamera im Film "Girl You Know It's True".

Für die Nominierung der "Mittagsfrau" war der "umsichtige" Umgang mit der literarischen Vorlage entscheidend und die Kunst, aus ihr "ein ganz neues, eigenes Kunstwerk" zu erschaffen, das den "eleganten, feinen Erzählton" beibehalte.

Die Arbeit am Genre Heimatfilm, das Spiel und die Weiterentwicklung dieses Genres gab den Ausschlag für die Nominierung von "Rickerl – Musik is höchstens a Hobby". Es sei der hohen Sensibilität des Filmemachers für Menschen am Rande der Gesellschaft zu verdanken, dass Rickerl ein Film geworden sei, "der unter die Haut geht", heißt es in der Begründung der Jury, der in diesem Jahr unter anderen Daniel Curio (Vorsitz), Bettina Reitz und Bettina Ricklefs angehören.

Preisgelder von insgesamt 300.000 Euro

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 vergeben. Er zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Filmbranche und ist mit Preisgeldern von insgesamt 300.000 Euro dotiert.

Die Bayerischen Filmpreise 2023 werden am Freitag, 19. Januar 2024, im Münchner Prinzregententheater verleihen und um 22 Uhr im BR Fernsehen übertragen. Erstmals wird die BR-Journalistin Sandra Rieß die Veranstaltung moderieren. Sie ist unter anderem als Moderatorin der BR24-Nachrichtensendungen im BR Fernsehen sowie der "Sternstunden-Gala" bekannt und moderiert seit vielen Jahren die Preisverleihung des "Förderpreis Neues Deutsches Kino".