100 Jahre Disney: Warum trotzdem keine Partystimmung aufkommt

Star Wars, Pixar oder Marvel: Megakonzern Disney

Disney wird in der Folge zum Megakonzern: Kreuzfahrten, Hotels, Vergnügungsparks und vor allem Merchandise bringen dem Konzern Milliardengewinne ein. Der spätere Disney Chef Bob Iger investierte immer wieder, unter anderem Milliarden in starke Marken wie Star Wars, Pixar oder Marvel. Für viele Jahre sind sie der Garant für Erfolge an den Kinokassen. "Avengers: Endgame" zum Beispiel wird zum Film mit den höchsten Ticket-Einnahmen aller Zeiten.

Superhelden-Müdigkeit und Konkurrenz von rechts

Doch so langsam verblasst der Glanz: "Es gibt eine Superhelden-Müdigkeit und auch bei den Prinzessinnen-Filmen. Die Magie der Pixar-Filme ist weg. Alles gleichzeitig. Sie brauchen einen kreativen Neustart", glaubt der Wirtschaftsjournalist Stewart. Dazu kommen weitere Probleme: Der Streaming Service Disney plus ist noch nicht rentabel und verbrennt Geld. Die Ticket-Verkäufe in den Vergnügungsparks sind in diesem Jahr rückläufig und in den USA wird der Konzern von Konservativen teils boykottiert, nachdem sich Disney mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis angelegt hatte.

Disney kritisierte das sogenannte "Don't say gay"-Gesetz, das in Floridas Schulen das Thema Homosexualität und Geschlechtsidentität einschränkt. Außerdem stören sich einige Zuschauer daran, dass Disney sich sichtlich seit Jahren um mehr Diversität bemüht. Stichwort: die schwarze Arielle. Einerseits gab es Videos von begeisterten Kindern, die riefen, die neue Meerjungfrau sehe aus wie sie. Beim konservativen TV Sender Fox ätzten die Moderatoren dagegen, Disney sei zu links und zu woke geworden. Es gibt mittlerweile sogar einen Streaming-Service für Kinder namens Bentkey, gedacht als konservative Alternative zu Disney plus.

Wie soll es weitergehen?

Die Reaktionen des Micky-Maus-Konzerns auf diese Krisen: sparen. Disney entließ allein in diesem Jahr 7.000 Mitarbeiter. Disney-Chef Bob Iger sagte im Sommer, man wolle außerdem demnächst weniger produzieren und insgesamt auch weniger Geld ausgeben. Krise statt Korken knallen, könnte man sagen. Zum 100. Geburtstag muss Disney sich die Frage gefallen lassen, wie das Unternehmen die nächsten 100 Jahre gestalten will. Dafür braucht es wohl mehr als einen guten Wunsch.