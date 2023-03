"Alle wollen geliebt werden", "Fabelmans": Neustarts der Woche

"Saint Omer" - Preisgekröntes Drama über Mutterschaft und Rassismus

Ein Prozess in der nordfranzösischen Stadt "Saint Omer": Angeklagt ist eine junge Akademikerin aus dem Senegal: Laurence soll ihre 15 Monate alte Tochter ermordet zu haben, indem sie das Kind eines Nachts in Berck am Strand zurückgelassen hat, als die Flut hereinbrach. Im Publikum ist auch Rama, eine Professorin und Schriftstellerin. Sie will aus der Geschichte ein Buch mit dem Titel "Médée naufragée" machen, eine zeitgemäße Nacherzählung des Medea-Mythos.

"Saint Omer" ist ein ambitioniertes Drama nach einem wahren Fall. Ein Film, der sein Publikum fordert, denn er ist so trocken wie manch ein Gerichtsverfahren selbst und so erschütternd wie das Leben sein kann. "Saint Omer" geht für Frankreich ins Oscar-Rennen in der Kategorie Bester Internationaler Film. Das Drama gewann den Black Reel Award 2023 als bester fremdsprachiger Film. 2022 gab es beim Film Fest Gent zudem den Großen Preis des Wettbewerbs.