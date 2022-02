Akademie der Bildenden Künste: Absolventen zeigen ihre Werke

Absolventinnen und Absolventen der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg laden am Wochenende zu ihrer Jahresausstellung ein. Gezeigt werden Arbeiten, denen die Studierenden eine besondere Bedeutung in ihre Entwicklung als Künstler beimessen. Heute Nachmittag wird die Ausstellung auf dem Campus der Akademie in der Nähe des Nürnberger Tiergartens eröffnet.

Kunstwerke auf dem gesamten Akademie-Campus

Das gesamte Gelände der Akademie mit seinen einzelnen Pavillons dient dabei als Ausstellungsraum. Zu den Werken zählen großflächige Bemalungen von Wänden und Böden sowie ganz klassische Bilder auf Leinwand. Nachdem die Abschlussprüfungen der vorhergehenden Semester aufgrund der Corona-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfanden, sind in der aktuellen Ausstellung auch Werke der Abschluss-Jahrgänge 2020 und 2021 zu sehen.