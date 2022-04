Xavier Naidoo entschuldigt sich für Verschwörungsideologien

Er verbreitete Verschwörungsideologien der QAnon-Bewegung, gesellte sich zu Reichsbürgern und gab Konzerte mit rechten Künstlern: Auftritte des Musikers und Mitbegründers der Band "Söhne Mannheims", Xavier Naidoo, wurden in den vergangenen Jahren häufig zum Politikum. Umstrittene Textzeilen in seinen Liedern brachten ihm immer wieder Vorwürfe ein.

Am Dienstag veröffentlichte der Musiker überraschend ein Video, in dem er um Verzeihung bittet: Er habe sich auf der Suche nach der Wahrheit auf Irrwegen befunden, sagt Naidoo in der etwa dreiminütigen Aufnahme.

Ukraine-Krieg brachte Musiker offenbar zum Umdenken

Als Begründung für seinen Sinneswandel führt Naidoo den Ukraine-Krieg an: Die Ereignisse der vergangenen Wochen hätten ihn "bestürzt und aufgerüttelt", sagt der Sänger. Seine Frau komme aus der Ukraine, ihre Familie habe dort bis vor kurzem gelebt: "Auch ich bin öfters in der Ukraine und aus diesem wunderschönen Land musste ich jetzt Familie und Freunde rausholen, weil dort Angst und Schrecken herrscht."

Das große Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer habe ihn "tief bewegt". Er habe sich gefragt, wie es so weit habe kommen können. In Gesprächen mit Betroffenen und Freunden sei ihm viel Kritik begegnet: "Ich musste mich auch kritischen Fragen zu Äußerungen von mir in der Vergangenheit stellen", räumt der Musiker ein. Dafür sei er im Nachhinein dankbar, sagt Naidoo und wird noch konkreter: "Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und, dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe." Ihm sei bewusst geworden, dass er seine Familie, seine Freunde und seine Fans mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe.