Tagesgespräch: Was soll Deutschland im Ukraine-Konflikt tun?

Die Spannungen zwischen dem Westen und Russland wegen der Ukraine-Krise nehmen zu: Russland hat an der Grenze zur Ukraine rund 100.000 Soldaten zusammengezogen. Die USA werden bald zusätzliche US-Truppen in die osteuropäischen Nato-Staaten verlegen. Die Regierung in Moskau weist den Vorwurf zurück, eine Invasion vorzubereiten, und fordert ihrerseits Sicherheitsgarantien der NATO.

Die Bundesregierung sei bereit, die Ukraine zu unterstützen: Mit einem Feldlazarett und Stahlhelmen – aber nicht mit Waffen. Dafür wird Deutschland international kritisiert. Über die Frage von Waffenlieferungen ist man bei der SPD gespalten. Als Argument wird auf die historische Verantwortung Deutschlands verwiesen. Es wird über die richtige Haltung gegenüber Putin diskutiert. Im UN-Sicherheitsrat wurde heftig debattiert und von Seiten der USA angemerkt, dass es seit Jahrzehnten nicht mehr so einen Truppenzusammenzug gab, wie aktuell von Russland an der ostukrainischen Grenze.

