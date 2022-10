Wachsfigur von König Charles III. mit Schokoladentorten beworfen

Nach Angaben der Polizei sind insgesamt vier Menschen wegen Sachbeschädigung festgenommen worden. Ein Sprecher von Madame Tussauds bestätigte den Vorfall. Demzufolge soll das Wachsfigurenkabinett weiter geöffnet bleiben - mit Ausnahme des Bereichs mit der Königsfamilie.

"Just Stop Oil": König Charles III. wolle wegen Truss auf Teilnahme an COP27 verzichten

In einer Mitteilung in den sozialen Netzwerken heißt es: Die britische Regierung solle die Vergabe neuer Genehmigungen für die Öl- und Gasförderung komplett stoppen.

Angeblich habe der 73-jährige Monarch kürzlich auf Anraten der Premierministerin Liz Truss entschieden, nicht am Weltklimagipfel teilzunehmen und auf eine Rede vor Ort zu verzichten. Die COP27 soll im November in Ägypten stattfinden. Als britisches Staatsoberhaupt muss der König traditionell im Einvernehmen mit der Regierung handeln. Allerdings verkündete Truss in der vergangenen Woche ihren Rücktritt.

König Charles III. gilt als Umweltschützer

Schon als Prinz von Wales setzte sich König Charles III. gegen den Klimawandel ein, wurde von Medien mehrfach als "Öko-Prinz" betitelt.

Bei der UN-Klimakonferenz im November 2021 in Glasgow hatte neben Queen Elizabeth II. auch er eine Rede gehalten. Er forderte die Politiker dazu auf, ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung zu verstärken.

Aktivisten beschmutzen Gemälde von Monet und van Gogh

Weltweit war es in den vergangenen Wochen zu Aktionen gegen berühmte Gemälde gekommen, etwa in Berlin, Dresden, Florenz und London. Aktivistinnen der Gruppe "Just Stop Oil" hatten das berühmte Gemälde "Sonnenblumen" des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh in der National Gallery in London mit Tomatensuppe beschmutzt. Dank einer Glasscheibe über dem Gemälde wurde lediglich dessen Rahmen leicht beschädigt.

Auch in Deutschland war es zu ähnlichen Aktionen gekommen: Mitglieder des Kollektivs "Letzte Generation" warfen Kartoffelbrei auf das wertvolle Monet-Gemälde "Getreideschober" im Museum Barberini in Potsdam. Zudem hatten sich die Aktivisten daneben angeklebt. Das Gemälde ist ebenfalls mit einer Glasscheibe geschützt und wurde somit nicht beschädigt. Gegen die Tatverdächtigen wird wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Zum Artikel: "Klimaaktivisten bespritzen Monet mit Kartoffelbrei"

Umweltaktivismus an Kunstwerken erntet Kritik

Der Deutschen Museumsbund (DMB) kritisierte die Aktion der Aktivisten im Barberini. "Ein unmittelbarer Kunstgenuss ist so bald nicht mehr möglich - da geht es hin", sagte der Sicherheitsexperte des DMB und der Hasso-Plattner-Stiftung, Remigiusz Plath. "Wir werden von den Klimaaktivisten instrumentalisiert, um Aufmerksamkeit zu erregen - auf Kosten des Kulturguts."

Auch Bundesjustizminister Marco Buschmann verurteilte die Aktionen. Sie seien "durch kein noch so nobles Anliegen zu rechtfertigen", schrieb er auf Twitter. "Aktionen, die fremdes Eigentum beschädigen, sind nicht nur eine Dummheit, sondern auch kriminell."

Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, hatte nach ähnlichen Aktionen im vergangenen August erklärt, sich etwa an Gemälde zu kleben, sei "eindeutig der falsche Weg". Es handele sich teilweise um Weltkulturerbe und gehöre daher "ebenso geschützt wie unser Klima".

Mit Material von dpa und AFP.