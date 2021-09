USA: Leiche in Wyoming gefunden – es ist vermutlich Gabby Petito

Ermittler haben in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming mutmaßlich die Leiche der vermissten Gabby Petito gefunden.

Auseinandersetzung war Verschwinden Petitos vorausgegangen

Mitte August stoppte die Polizei von Moab in Utah einen weißen Camper-Van. Es hatte Hinweise auf eine Auseinandersetzung gegeben, das Auto fuhr Schlangenlinien. Auf dem Beifahrersitz eine völlig aufgelöste junge Frau, die unkontrollierte schluchzte und von einem Streit mit ihrem Verlobten berichtete, der am Steuer saß. Der Freund trug Kratzspuren im Gesicht, alles gut dokumentiert durch die Bodycam eines Polizisten. Anzeige erstatten wollte keiner der beiden, die Polizei brachte die beiden über Nacht in getrennten Quartieren unter und ließ die Sache auf sich beruhen.

Doch die Auseinandersetzung dürfte nun eine viel größere Bedeutung bekommen, denn die junge Frau, Gabrielle, genannt "Gabby", Petito, ist mutmaßlich tot, und ihr Verlobter Brian Laundrie ist verschwunden.

Gabby Petito, 22, und Brian Laundrie, 23, waren Anfang Juli in einem zum Wohnmobil umgebauten Van zu einer mehrmonatigen Reise aufgebrochen. Die beiden posteten Videos und Fotos aus den Nationalparks im Westen der USA, viel Landschaft und viel junges Glück. Doch Anfang September kam Brian Laundrie allein mit dem Van zurück nach Hause, nach Florida. Zehn Tage später meldete ihre Familie die junge Frau als vermisst.

Viele Fragen offen – Verlobter verschwindet

"Zwei Menschen gehen auf eine Reise, einer kommt zurück und die Person, die zurückkommt, liefert uns keinerlei Information", sagte Todd Garrison, der Polizeichef von North Port in Florida, vorige Woche ziemlich frustriert. Brian Laundrie hatte auf Anraten seines Anwaltes jede Aussage verweigert, obwohl Petitos Familie ihn dringend um Hinweise bat. Ende vergangener Woche nahm der Fall eine weitere Wendung: Brian Laundrie verschwand, seine Familie vermutet ihn in einem Naturreservat in der Nähe ihres Wohnortes. Dort wird der junge Mann seither gesucht.

Gestern Nachmittag Ortszeit bestätigte das FBI dann, was die Petitos Familie befürchtet hatte: "Wir haben heute früh menschliche Überreste gefunden, auf die die Beschreibung von Gabby Petito zutrifft", sagte Charles Jones vom FBI Denver. Das FBI sei sich noch nicht hundertprozentig sicher, aber die Familie sei bereits informiert. Die Leiche wurde in der Umgebung der Grand Teton Nationalparks gefunden. Keine Angaben gibt es bisher über die Todesursache.

Das Verschwinden der jungen Frau hatte die USA bewegt. Millionen von Menschen diskutierten den Fall in den Sozialen Medien und suchten nach Hinweisen auf den Verbleib von Gabby Petito.