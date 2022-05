Ukraine meldet militärische Erfolge im Osten

Russland: Vereinbarung für Versorgung von Asowstal-Verletzten

Auch das Asowstal-Werk in der Hafenstadt Mariupol war erneut Luft- und Artillerieangriffen ausgesetzt. Ehefrauen der dort belagerten Soldaten baten die internationale Gemeinschaft in einer Video-Pressekonferenz um Hilfe bei der Evakuierung der gesamten Garnison, der es an Nahrung, Wasser und Medikamenten fehle. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es gebe eine Vereinbarung mit "Vertretern des ukrainischen Militärs zur Evakuierung" verwundeter ukrainischer Soldaten aus dem Industriekomplex. Die ukrainischen Behörden bestätigten die Angaben zunächst nicht.

Britischer Geheimdienst: Russische Offensive stockt

Der britische Militärgeheimdienst ging von herben Verlusten Moskaus in der Ostukraine aus, weshalb die Offensive "an Schwung verloren" habe. Der russische Schlachtplan sei "erheblich in Verzug", hieß es aus Geheimdienstquellen. Allerdings, so das britische Verteidigungsministerium, habe Belarus Luftverteidigungskräfte sowie Artillerie- und Raketeneinheiten im Westen des Landes stationiert. Damit könnten die ukrainischen Truppen gezwungen sein, in der Region zu bleiben, anstatt die Einsätze im Osten des Landes zu unterstützen.

Scholz: Kein Frieden mit neuen Grenzziehungen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht derweil keine Anzeichen für ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs und warnt sogar vor einer Eskalation. "Bisher ist es leider nicht so zu erkennen, dass die Einsicht gewachsen ist, dass man das jetzt hier so schnell wie möglich beendet", sagte Scholz in der Sendung "RTL Direkt". Man müsse sich auch "Sorgen machen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt". Der Kanzler betonte aber, dass man sich dadurch nicht lähmen lassen dürfe.

Scholz schloss abermals aus, dass es einen Frieden mit Russland geben wird, bei dem eroberte Gebiete in der Ukraine legalisiert werden. Eine Verständigung werde nicht mit einem Diktatfrieden möglich sein, bei dem die Ukraine unterschreiben solle, dass es Gebiete abtrete.