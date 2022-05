Stahlwerk in Mariupol: Uno bestätigt Evakuierungsmission

In der russisch besetzten Hafenstadt Mariupol ist eine Operation zur Evakuierung von ukrainischen Zivilisten aus einem Stahlwerk angelaufen. Ein Sprecher des UN-Nothilfeprogramms sagte der Nachrichtenagentur AP, der Einsatz erfolge in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und sei mit ukrainischen und russischen Behörden abgestimmt.

In den Kellern des weitläufigen Stahlwerks Asowstal werden noch etwa 1.000 Zivilisten und 2.000 Kämpfer des ukrainischen Asow-Regiments vermutet. Das Gelände ist der einzige Ort der Stadt, der nicht von russischen Streitkräften kontrolliert wird. Die Versorgungslage dort gilt als katastrophal.

Der UN-Sprecher bezeichnete die Lage als sehr komplex. Wie viele Zivilisten bei der Aktion in Sicherheit gebracht werden können, blieb zunächst unklar. Die UN-Helfer hätten das Stahlwerk am Samstag erreicht, sagte der Sprecher. Weitere Details könnten aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden.

"Makabrer Rückschritt der Menschheit"

Das russische Verteidigungsministerium sprach Sonntagmittag von 46 Menschen in zwei Gruppen, die bereits evakuiert worden seien. Das Ministerium erklärte, am Asow-Stahlwerk seien ein "Waffenstillstand" verhängt und ein "humanitärer Korridor" eingerichtet worden. Das ukrainische Asow-Regiment hatte am Samstag mitgeteilt, 20 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, hätten das Werk in der Hoffnung verlassen, ins ukrainisch kontrollierte Saporischschja gebracht zu werden.

Papst Franziskus forderte eindringlich das Einrichten humanitärer Korridore nach Mariupol. Die Menschen, die in das Stahlwerk geflüchtet sind, müssten die Stadt verlassen dürfen. "Ich leide und weine, wenn ich an das Leiden des ukrainischen Volkes denke. Wir sind Zeugen eines makabren Rückschritts der Menschheit", klagte der 85-Jährige am Sonntag beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz. Er denke besonders an die Kinder und Schwachen, die verschleppt und verstoßen würden.