TV-Duell in den USA: Harris lockt Trump aus der Reserve

Auch die Moderatoren David Muir and Linsey Davis zogen Trumps Zorn auf sich, wenn sie seine gröbsten Lügen – wie die "Exekution" von Babys nach der Geburt – korrigierten. Rechte Kommentatoren attackieren den Fernsehsender ABC deswegen auf Social Media. Dass die Moderatoren "unfair" gewesen seien, ist dabei noch eine der harmloseren Formulierungen. Ein "Drei gegen Eins" sei es gewesen, polterte Trump nach der Debatte.

Trump: "Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis"

Erst im Schlussstatement brachte Trump sein vielleicht stärkstes Argument: Wenn Harris so viel ändern wolle, warum habe sie das nicht in den vergangenen drei Jahren als Vize-Präsidentin getan? Aber da war das Urteil bei vielen Zuschauern wahrscheinlich bereits gefällt über einen Kandidaten, der alte Unwahrheiten statt neuer Pläne präsentierte.

Trump arbeite sich zuvor an Joe Biden ab, sagte unter anderem: "Dieser schwache, erbärmliche Mann, den Sie vor ein paar Monaten bei der Debatte gesehen haben – wäre er nicht in dieser Debatte gewesen, würde er anstelle von ihr kandidieren". Der Republikaner attackierte Harris und ihre Partei. Dass er als Gefahr für die Demokratie gebrandmarkt werde, habe zu dem Attentat auf ihn geführt. Er versuchte, die Demokraten als zerstritten darzustellen. In Bezug auf Biden und Harris erklärte er: "Wissen Sie was? Ich verrate Ihnen ein kleines Geheimnis: Er hasst sie. Er kann sie nicht ausstehen."

Harris: "Sie treten gegen mich an"

Harris dagegen reagierte darauf mit einem Lachen. Und sie erklärte" "Sie treten nicht gegen Joe Biden an, Sie treten gegen mich an." Auch damit versuchte sie sich als Kandidatin des Wandels zu präsentieren. "Let’s turn the page", "Lasst uns ein neues Kapitel aufschlagen", erklärte sie. Das Land sei müde von der alten Rhetorik.

Trump dagegen verzichtete auf Optimismus gänzlich: "Sie zerstören unser Land", sagte er wiederholt über die Demokraten. Mehrmals warnte er vor einem "Dritten Weltkrieg".

Durch Trumps apokalyptische Warnungen fiel kaum ins Gewicht, dass auch Harris in diesem Duell Schwächen zeigte. Bei Fragen zum Fracking beispielsweise konnte sie ihren Sinneswandel, warum sie die Technik heute unterstütze, nicht schlüssig erklären. Auch beim Thema Migration bot sie Angriffsfläche. Bei ihren Plänen für internationale Krisen und Kriegen wie in der Ukraine oder in Gaza blieb sie vage.

"Wer immer Trump auf diese Debatte vorbereitet hat..."

Auch bei den außenpolitischen Themen platzte es aus Trump heraus: Harris hasse Israel, aber genauso die arabischen Länder, erklärte er. Unter ihm hätte es nie einen Krieg im Nahen Osten gegeben. Den Krieg in der Ukraine würde er im Falle eines Wahlsiegs beenden, noch bevor er vereidigt werde. Außerdem habe er die Gaspipeline "Nordstream 2" beendet, Biden habe das wieder rückgängig gemacht. Zudem finde der ungarische Präsident Viktor Orbán ihn ganz wunderbar und wünsche sich seine Rückkehr ins Weiße Haus.

Es waren bei fast allen Themen Attacken und Thesen, die seinen Unterstützern gefallen haben dürften. Ob er damit unentschlossene Wähler überzeugen konnte, kann man bezweifeln. "Wer immer Trump auf diese Debatte vorbereitet hat, sollte gefeuert werden", erklärte der Republikaner Chris Christie, der Trump vor acht Jahren auf die TV-Duelle mit Hillary Clinton vorbereitet hatte.

Enges Rennen in den Umfragen

Das Harris-Team dürfte die Debatte als klaren Sieg verbuchen – und als einen, den sie dringend brauchen. Anfang der Woche veröffentlichte die "New York Times" eine Umfrage, der zufolge Trump landesweit wieder vorn liegt (andere Umfragen sehen Harris weiter knapp in Führung). Besonders kommt es aber auf die Swing States an – also jenen Staaten, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen und häufig wahlentscheidend sind. Hier hatte Trump zuletzt einen knappen Vorsprung.

Viele der Befragten gaben an, zu wenig über Harris zu wissen. Harris ging gleich in ihrer ersten Antwort beim Thema Lebenshaltungskosten auf ihre Geschichte ein, aber insgesamt hielt sie sich mit Persönlichem zurück. Vielleicht hat es das an diesem Abend auch nicht gebraucht, nachdem in Taylor Swift der wohl größte Pop-Star unserer Zeit ihre Unterstützung für Harris bekannt gegeben hatte.

Vize-Kandidaten treten gegeneinander an – Trump und Harris wohl nicht mehr

Die Debatte dauerte am Ende länger als die geplanten 90 Minuten. Wie schon bei Biden gegen Trump wurde das Mikrofon des Kandidaten ausgeschaltet, der nicht an der Reihe war. Das Biden-Team hatte das für das erste TV-Duell ausgehandelt. Harris wollte die Regel wieder streichen lassen – doch da zog Trump nicht mit. Ein Publikum gab es nicht.

Stand jetzt war es das einzige TV-Duell zwischen Trump und Harris, auch wenn das Harris-Team auf ein zweites Duell drängt. Die beiden Vize-Kandidaten – der Demokrat Walz und der Republikaner J.D. Vance – werden am 1. Oktober eine Debatte führen. Auch da könnte es hitzig werden.