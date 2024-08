Parteitag der Demokraten: Mit neuer Strategie zum Wahlsieg?

Es war eine persönliche und kraftvolle Rede, in der sie versprach, Präsidentin aller Amerikaner sein zu wollen. Es gebe die Chance, den Zynismus und die Spaltung im Land zu überwinden. "Ihr könnt mir vertrauen, dass ich das Land immer über Partei und meine Person stellen werde", rief sie.

Dass Harris Trump im November schlagen wird – daran schien in Chicago niemand einen Zweifel zu haben. Wie die Demokraten es hierhin geschafft haben? Mit anderem Personal, neuer Strategie und dem Obama-Geist von 2008.

Harris statt Biden – Aufbruch statt Resignation

Es ist nicht überliefert, wann Joe Biden sich genau entschloss, nicht mehr anzutreten. Sicher ist dagegen: Der Zeitpunkt, es öffentlich zu machen, war aus demokratischer Perspektive ideal. Am 21. Juli zog er seine Kandidatur zurück und erklärte seine Unterstützung für Harris. Über den Parteitag der Republikaner, der kurz zuvor endete, sprach nun niemand mehr. Und die Zeit bis zum Parteitag der Demokraten war so kurz, dass es nicht zu einem Machtkampf in der Partei kommen konnte und sie sich schnell hinter Harris versammelte.

Es war ein notwendiger Aufbruch: Die Partei schien von der Debatte um das Alter von Biden gelähmt. Harris, auch wenn ihr Zustimmungswerte im Land vorher gering waren, brachte neuen Wind. Mit einer geschickten Social-Media-Strategie konnten schnell mehr junge Menschen erreicht werden. Harris und ihr Vize-Kandidat Tim Walz treten in restlos ausverkauften Hallen aus. Eine notorisch streitlustige Partei spürt auf einmal wieder Euphorie.

Das war auf dem Parteitag zu spüren: Die Demokraten präsentierten sich als patriotisch-gutgelaunte Truppe. Der obligatorische Roll Call, das Ritual, bei dem die einzelnen Staaten ihre Stimmen dem Kandidaten geben, wurde kurzzeitig zu einem Rap-Konzert. Ein DJ spielte für jeden einzelnen Staat Musik von Künstlern, die von dort stammen. Mehr Party war auf den sonst schon durchorchestrierten US-Parteitagen selten.

Neue Strategie: Demokraten wählen scharfe Worte

Aber es ist nicht die Person Harris. Es hat sich etwas verändert in der Kommunikation der Partei. Michelle Obama sagte 2016 den berühmten Satz: "If they go low, we go high". Frei übersetzt: Wenn sie unter der Gürtellinie attackieren, werden wir noch mehr drüber stehen. Doch die Demokraten haben ihre Strategie seither geändert: Statt oftmals wortlos Attacken über sich ergehen zu lassen, kontern sie mit deutlichen Worten. Schauspieler und Komiker D. L. Hughley erklärte beispielsweise auf der Bühne: "Es gibt jetzt sogar Republikaner, die für Harris sind. Donald Trump weiß jetzt endlich, wie es sich anfühlt, für eine jüngere Frau verlassen zu werden."

Biden war es, der Trump über Jahre als Gefahr für die Demokratie darstellte. Häufig mit den immer gleichen Worthülsen. Eine schwere Message, die kaum noch zog. Den Startschuss für eine neue Rhetorik lieferte Tim Walz, der vielleicht auch deswegen Harris‘ Vize-Kandidat wurde. Walz sprach nicht von der Sorge um die Demokratie, sondern er nannte Trump und seinen Vize-Kandidaten JD Vance "weird" ("seltsam"). Die beiden seien seltsame Leute, solche, die man an Thanksgiving nicht am Tisch haben wolle.

Neue Angriffslust: Obama attackiert Trump

Diese Wortwahl war effektiv, inzwischen hat sie beinahe die ganze Partei übernommen. Es dreht auch einen Vorwurf um, denn sich die Demokraten lange anhören mussten: Dass sie elitär seien und nichts mehr vom normalen Amerikaner verstehen würden. Walz, ehemaliger Lehrer und Football-Coach, aus einer Kleinstadt kommend, sagt nun: Die Republikaner sind diejenigen, die nicht verstehen, wie das wahre Amerika tickt.

Diese neue Angriffslust war auf dem Parteitag allgegenwärtig. Trump beteuerte in den vergangenen Wochen immer und immer wieder, dass zu seinen Wahlkampfveranstaltungen viel mehr Menschen kämen als zu Harris. Barack Obama griff das auf seiner Rede auf und machte sich über Trumps "seltsame Besessenheit mit Publikumsgrößen" lustig – dazu machte er eine Handbewegung, die man auch so interpretieren kann, dass Trump an anderer Stelle ebenfalls Probleme mit der Größe habe. Trump sei nervig, ergänzte Obama, "wie ein Nachbar, der seinen Laubbläser 24 Stunden am Tag laufen lässt"