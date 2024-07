Attentat auf Trump: So reagiert die Welt

China: Beobachten Entwicklungen rund um das Attentat genau

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußerte sich "schockiert über den anscheinenden Angriff" auf Trump. China ließ über einen Sprecher seines Außenministeriums mitteilten, dass man die Entwicklungen rund um das Attentat "aufmerksam" verfolge. Präsident Xi Jinping habe Trump "sein Mitgefühl und seine Anteilnahme ausgedrückt", so der Sprecher.

Innenministerium: Passen Maßnahmen stets an aktuelle Lage an

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte: "Gewalt darf keinen Platz haben in unserer Demokratie - nicht in Amerika, nicht bei uns."

Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Der Anschlag auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten sei eine "dunkle Stunde für amerikanische Demokratie", so Baerbock.

Das Bundesinnenministerium machte deutlich, dass ein Ereignis wie in den USA auch die deutschen Sicherheitsbehörden beschäftigt. Diese passten ihre Maßnahmen stetig an die jeweilige Situation und Lage an, so das Innenministerium. "Dabei werden Anlässe wie etwa das Attentat auf Ex-US-Präsident Donald Trump ebenso berücksichtigt wie dauerhafte Bedrohungslagen, etwa durch das russische Regime."

CDU-Chef Friedrich Merz sprach von "furchtbaren Bildern" aus Amerika: "Dieses abscheuliche Attentat auf Donald Trump wird den Wahlkampf weiter vergiften", schrieb Merz auf der Plattform X.

Harris warnt vor weiterer Gewalt

US-Vizepräsidentin Kamala Harris warnte vor einer Eskalation der Gewalt. "Wir alle müssen diese abscheuliche Tat verurteilen und unseren Teil dazu beitragen, dass sie nicht zu weiterer Gewalt führt", teilte die Demokratin auf X mit.