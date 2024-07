USA: Biden tritt als Kandidat zurück - und unterstützt Harris

"Es war die größte Ehre meines Lebens, euer Präsident zu sein", schreibt Biden in dem Beitrag. "Und auch wenn es meine Absicht war, eine Wiederwahl anzustreben, glaube ich, dass es im Interesse meiner Partei und des Landes ist, wenn ich mich zurückziehe und mich ausschließlich darauf konzentriere, meine Aufgaben als Präsident für den Rest meiner Amtszeit zu erfüllen."

Biden kündigte an, im Laufe der Woche seine Entscheidung ausführlich zu begründen.

Debatte nach Debakel beim TV-Duell nahm an Fahrt auf

Die Debatte um Biden nahm spätestens seit seinem katastrophalen Auftritt im TV-Duell gegen Donald Trump an Fahrt auf. Biden wirkte fahrig und war teilweise kaum zu verstehen. In der Folge wurden die Zweifel, ob der 81-Jährige dem Amt mental noch gewachsen ist, immer lauter.

Biden wehrte sich erst. "Nur der Allmächtige" könne ihn davon abhalten, noch mal anzutreten, erklärte er in einem TV-Interview mit dem Sender ABC. Doch der Druck wurde immer größer. Zuletzt wurde deutlich, dass auch die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Bidens Kandidatur nicht mehr unterstützt.

Wer folgt auf Biden?

Biden hat erklärt, dass er seine Vize-Präsidentin Kamala Harris unterstützen werde. Sie habe seine "volle Unterstützung", teilte er mit. Die Entwicklung, dass Harris Kandidatin wird, falls Biden sich zurückziehe, zeichnete sich zuletzt ab. Innerhalb der Partei schienen sich nach und nach mehr für eine Kandidatur von Harris begeistern zu können.

Allerdings muss auch Harris erst offiziell von den Parteidelegierten gewählt und damit nominiert werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch andere prominente Demokraten ihren Hut in den Ring werfen.

Harris mit besseren Chancen als Biden

Harris' Beliebtheitswerte sind nicht sonderlich gut. Biden gab ihr die undankbare Aufgabe, sich um das Thema Immigration an der Grenze zu Mexiko zu kümmern. Ein Spagat, da der linke Teil der Demokraten eine humanere Einwanderungspolitik fordert, die Republikaner aber viel Angriffsfläche sehen, wenn die Politik der Demokraten zu nachlässig erscheint.

Zudem gibt es Zweifel an ihrem Führungsstil. In den vergangenen dreieinhalb Jahren gab es mehrere Mitarbeiter im Team Harris, die ihren Job gekündigt hatten.

Dennoch gab es zuletzt Umfragen, die Harris in einem Duell mit Donald Trump bessere Chancen als Biden einräumen - allerdings liegt auch Harris in den meisten Umfragen hinter dem Republikaner.

Welche Alternativen hätten die Demokraten noch?

In Reihen der Demokraten gibt es einige Gouverneure, vergleichbar mit den deutschen Ministerpräsidenten, denen nachgesagt wird, Präsidentschaftsambitionen zu haben. Dazu gehören Gavin Newsom (Kalifornien), Gretchen Whitmer (Michigan) oder Josh Shapiro (Pennsylvania). Auch der Name des Verkehrsministers unter Biden, Pete Buttigieg, wird immer wieder genannt. Er trat vor rund fünf Jahren bereits als Kandidat an und unterlag Biden in den parteiinternen Vorwahlen.

Demokraten loben Biden

Aus seiner demokratischen Partei kommende lobende und wertschätzende Worte für Biden. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, nannte Biden "einen großartigen Menschen", der "sein Land, seine Partei und unsere Zukunft an erste Stelle" gestellt habe.