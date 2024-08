KI-Fakes: Trump macht Wahlkampf mit falschen Swift-Fans

KI-Fakes statt echter Bewegung

Tatsächlich ist auf den Bildern aber nur eine echte Person zu sehen – der Rest sind KI-generierte Fakes. Erstellt wurden die Bilder vermutlich mit der Bild-KI von "Black Forest Labs", einem KI-Startup mit Wurzeln in Deutschland, das zuletzt durch seine leistungsstarke Bildgenerierung und wenigen Filter für Aufsehen gesorgt hat.

Angebliche Aufmärsche junger Taylor-Swift-Fans mit Trump-Shirts hat es in Wahrheit nie gegeben. Dennoch beschwören einige Unterstützer des Ex-Präsidenten immer wieder eine angebliche "Swifties for Trump"-Bewegung herauf. "Swifties for Trump ist eine riesige Bewegung, die jeden Tag größer wird!", behauptete ein Trump-Sprecher etwa gegenüber CNN.

Ursprünglich ging es um Satire

Dabei ist auch verloren gegangen, dass es sich bei einigen der ursprünglichen "Swifties for Trump"-Posts wohl um Satire handelte. In einem der Screenshots in Trumps Post ist der "Satire"-Hinweis sogar noch klein zu erkennen – und auch Trump selbst glaubt wohl kaum daran, dass Taylor Swift selbst ihn unterstützt. Dennoch nehmen viele Social Media-Nutzer die Bilder offensichtlich ernst. BR24 konnte zahlreiche Tweets identifizieren, in denen Personen die realistisch aussehenden Bilder für echt hielten.

Im Jahr 2020 unterstützte Taylor Swift öffentlich den Wahlkampf von Joe Biden und Kamala Harris. Dieses Jahr hat sie sich bislang noch nicht öffentlich zur US-Präsidentschaftswahl geäußert.

Können wir noch irgendetwas glauben?

Es ist bereits das zweite Mal innerhalb nur einer Woche, dass Donald Trump mit Aufregung rund um KI-Bilder auffällt. Erst vor kurzem hatte Trump – ebenfalls auf Truth Social – behauptet, Kamala Harris habe Bilder von Menschenmassen bei ihren Wahlkampfauftritten mit KI gefälscht.

Bei einem Event in Detroit lag die geschätzte Menge der Zuschauer bei etwa 15.000 Menschen – Fotos und Videos von Medien und Zuschauern belegen das. Trump jedoch behauptete im Netz das Gegenteil: "Kamala hat betrogen!", schrieb er. "In Wahrheit gab es niemanden, der dort wartete."

Wirbel auch um Musk-Post zu Harris

Auch Trump-Unterstützer Elon Musk sorgte für Diskussionen, als er vor zwei Wochen ein angebliches Kamala-Harris-Video auf X postete. In dem Video behauptet eine KI-generierte Stimme, die klingt wie die der Präsidentschaftskandidatin, dass jeder, der gegen sie stimme, rassistisch sei. Elon Musk kommentierte das nur mit "This is amazing" und einem lachenden Emoji.

Wie bei vielen Videos dieser Art erkennen die meisten Menschen noch, das es sich hier um einen Fake handelt. Aber zahlreichen Menschen entgeht das auch. Und je besser die KI-Technologie wird, desto schwerer wird es, mit bloßem Auge die Fälschungen zu erkennen.