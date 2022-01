Türkei: TV-Journalistin wegen "Präsidentenbeleidigung" in U-Haft

Inmitten der Wirtschaftskrise in der Türkei häufen sich derzeit wieder Drohgebärden gegenüber Künstlern und Journalisten. Mitten in der Nacht wurde die populäre Fernsehjournalistin Sedef Kabas zu Hause festgenommen - wegen "Präsidentenbeleidigung". Auch der Popstar Sezen Aksu steht unter Beschuss: wegen der "Beleidigung religiöser Werte" in einem Song, der 2017 erschienen war.

Journalistin Kabas wegen eines Tweets in U-Haft

Die TV-Journalistin Sedef Kabas hatte am Freitagabend auf einem regierungskritischen türkischen Fernsehsender ein Sprichwort zitiert: "Wenn ein Ochse in einen Palast einzieht, wird er nicht König, sondern der Palast wird zum Stall." Laut Reporter ohne Grenzen kritisierte Kabas in der Sendung die türkische Regierung für hartes Durchgreifen gegen Kritikerinnen und Kritiker sowie die Polarisierung der Gesellschaft. Später wiederholte die 52-Jährige das Sprichwort auf Twitter, nannte aber keine Namen oder Orte.