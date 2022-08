Trotz Drohungen aus Peking an die USA: Pelosi in Taiwan erwartet

Vor einem erwarteten Taiwan-Zwischenstopp der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Rahmen ihrer Asien-Reise hat das Weiße Haus der Führung in Peking eine Überreaktion vorgehalten. Die USA "werden den Köder nicht nehmen oder sich an Säbelrasseln betätigen", betonte der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, am Montag. Letztlich sei es Pelosis Entscheidung, ob sie Taiwan besuchen wolle. Im Übrigen seien Kongressmitglieder im Laufe der Jahre häufig in den Inselstaat gereist, sagte Kirby.

Sorge in USA: Vorwand für chinesische Vergeltungsaktion?

US-Regierungsmitglieder sorgten sich nun, dass Peking die mögliche Taiwan-Visite Pelosis als Vorwand für provokative Vergeltungsaktionen nutzen könnte. Dazu könnte etwa das Abfeuern von Raketen in die als Formosastraße bekannte Meerenge oder in Gebiete rund um Taiwan, Flüge in den taiwanischen Luftraum und groß angelegte Marinemanöver in der Meerenge gehören. Dabei gebe es schlicht keinen Grund für China, den potenziellen Besuch Pelosis, der im Einklang mit der seit langem bestehenden US-Politik stehe, in eine Art Krise zu verwandeln oder als Vorwand für erhöhte aggressive Militäraktivitäten zu nutzen, sagte Kirby.

Pelosi lässt Stopp in Taiwan weiter offen

Pelosi brach zu Wochenbeginn mit einer Delegation zu ihrer Asienreise auf, die sie offiziellen Angaben zufolge nach Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan führt. Noch hat sie weiter offengelassen, ob sie den umstrittenen Abstecher nach Taiwan unternimmt. Die drei größten taiwanischen Zeitungen "United Daily News", "Liberty Times" und "China Times" berichteten aber unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen, dass sie am Dienstagabend (Ortszeit) in Taipeh von Malaysia kommend eintreffen und dort die Nacht verbringen werde.

China droht mit "ernsten Konsequenzen"

Aus China kam eine nachdrückliche Warnung vor einem Taiwan-Besuch Pelosis. Außenamtssprecher Zhao Lijian sagte, falls die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Taiwan besuche, werde das "ernste Konsequenzen" und "resolute und starke Maßnahmen" Chinas zur Folge haben, "seine Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen". Peking betrachtet Taiwan als Teil Chinas. Einen Besuch Pelosis - der ranghöchste aus den USA seit 1997 - würde es als eine Ermutigung der Führung in Taipeh sehen, die seit Jahrzehnten bestehende De-facto-Unabhängigkeit Taiwans permanent zu machen.

"Wer mit dem Feuer spielt, wird darin umkommen", warnte Zhao, ein Zitat des chinesischen Staatschefs Xi Jinping aus einem kürzlichen Telefonat mit US Präsident Joe Biden aufgreifend. Peking sei auf "jede Eventualität" vorbereitet und seine Streitkräfte würden "nicht tatenlos zusehen".

Baerbock warnt China vor Eskalation

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte die Volksrepublik vor einer Eskalation. Eine chinesische Invasion in Taiwan werde man nicht dulden, erklärte sie am Montag in New York vor der UN-Zentrale mit Blick auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt - und das gilt natürlich auch für China."

USA versuchte zu beschwichtigen

Das Weiße Haus hat zuletzt versucht, Peking zu beschwichtigen: Es gebe keinen Grund für eine aggressive Gegenreaktion, ein möglicher Besuch Pelosis ändere nichts an der amerikanischen Taiwan-Politik. Die USA unterhalten lediglich informelle Beziehungen zur Regierung in Taipeh, sind allerdings per Bundesgesetz dazu verpflichtet, die Verteidigungsfähigkeit Taiwans sicherzustellen.

Material von dpa