Terroralarm am Kölner Dom: Verdächtiger in Gewahrsam

Die nordrhein-westfälische Polizei hat in Wesel fünf Verdächtige in Gewahrsam genommen. Im Zusammenhang mit dem Terroralarm rund um den Kölner Dom lägen staatsschutzrelevante Erkenntnisse vor, hieß es. Welche genau, sagten die Ermittler nicht. Der Zugriff durch Spezialkräfte erfolgte demnach an Heiligabend in einer Wohnung in Wesel, das rund eine halbe Autostunde nördlich von Duisburg liegt.

Verdächtiger Tadschike bleibt in Gewahrsam

Während vier Verdächtige inzwischen wieder auf freiem Fuß sind, bleibt der fünfte noch bis Sonntag kommender Woche in Polizeigewahrsam. Das Amtsgericht Oberhausen hat einen entsprechenden Antrag der Kölner Polizei bestätigt. Dies diene der Gefahrenabwehr, so die Ermittler. Bei dem Mann handelt es sich um einen 30-Jährigen aus Tadschikistan, einer muslimisch geprägten Republik in Zentralasien.

Kripochef Michael Esser sagte: "Wir schöpfen alle rechtlichen Möglichkeiten aus, um die Menschen, den Dom und die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten zu schützen." Die Sicherheitsbehörden hatten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer islamistischen Gruppe auf den Kölner Dom und eine Kirche in Wien erhalten. Nach Angaben der Kölner Polizei bezogen sich die Hinweise auf Silvester. Doch bereits die Weihnachtsgottesdienste fanden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Sicherheitsmaßnahmen am Kölner Dom bis Neujahr

Nach Informationen des Westdeutschen Rundfunks werden in der Silvesternacht mindestens sechs Hundertschaften der Polizei im Einsatz sein. Gottesdienste und Beichten sollen nach Sicherheitskontrollen weiterhin möglich sein, für Touristinnen und Touristen bleibt der Dom aber weitgehend geschlossen.

In Österreich waren bei Ermittlungen gegen ein islamistisches Netzwerk vier Verdächtige festgenommen worden. Gegen drei wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

