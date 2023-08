Taiwan-Riese in Sachsen: Milliardenschweres Chipwerk für Dresden

Bis zum Jahr 2027 entsteht in Dresden eine große Fabrik zur Herstellung von Halbleitern. Der taiwanische Chipriese TSMC teilte nach einer Vorstandssitzung mit, dass er das Werk tatsächlich bauen wird. Die deutschen Konzerne Infineon und Bosch sowie NXP aus den Niederlanden sind mit je zehn Prozent an dem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen beteiligt.

Fünf Milliarden Euro kommen wohl vom Staat

Zehn Milliarden Euro soll die neue Fabrik kosten, die ab Mitte kommenden Jahres gebaut wird. Die Hälfte dieser Summe zahlt nach Medieninformationen der deutsche Steuerzahler. Ein solches Subventionspaket ist international allerdings üblich. Auch andere Staaten locken mit milliardenschwerer Unterstützung. Die Bundesregierung bemüht sich jedenfalls sehr, Investitionen nach Deutschland zu locken, und ist optimistisch, dass dies auch klappt.

Die EU-Kommission muss der Subvention für das Dresdner Werk noch zustimmen. Das gilt jedoch als sicher. Denn der sogenannte "Chips Act" der Europäischen Union sieht ausdrücklich die Förderung der Halbleiter-Produktion vor. Ziel ist es, hier unabhängiger von den USA und Asien zu werden.

Nach "Silicon Valley" jetzt "Silicon Saxony"?

Bei der sächsischen Staatsregierung gibt man sich euphorisch. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte, er sei stolz, dass mit TSMC einer der weltweit führenden Chiphersteller sein erstes europäisches Halbleiterwerk in Sachsen errichten will. Schon seit Mai baut Infineon in Dresden eine Chipfabrik. Auch Bosch und der US-Konzern Globalfoundries haben dort große Werke.

Gut 200 Kilometer nordwestlich, in Magdeburg in Sachsen-Anhalt, plant der amerikanische Konzern Intel eine Investition von mehr als 30 Milliarden Euro. Die beiden Bundesländer haben im internationalen Wettkampf um attraktive Standorte für die Halbleiter-Herstellung momentan die Nase vorn.