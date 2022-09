Tagesgespräch: Wie geht’s weiter mit dem Königreich?

"God Save the King" - an die neue Nationalhymne müssen sich viele Briten wahrscheinlich erst noch gewöhnen. Was allerdings nach dem Tod von Queen Elizabeth II. unverändert bleibt, sind große soziale und wirtschaftliche Probleme: Das britische Pfund verliert immer weiter an Wert, Haushalte in Großbritannien sind bei den Einkommen deutlich hinter andere europäische Staaten zurückgefallen. Und die Inflation liegt bei über neun Prozent.

Brexit und soziale Ungleichheit

Was noch hinzu kommt: Hohe Energiepreise, die Folgen der Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Brexits. Die soziale Ungleichheit wächst, die Unzufriedenheit mit dem Königshaus auch. Die Schere zwischen finanziell schwächeren und gut gestellten Haushalten ist in keinem Land Europas so groß wie in Großbritannien. Wie also kann es weitergehen mit dem Königreich? Ist die Rückkehr in die Europäische Union langfristig eine Perspektive? Und wie steht es um die Zukunft der britischen Monarchie? Kann sie der stürmischen Weltlage trotzen? Oder verändert sich durch den Tod der Queen jetzt das britischen Selbstverständnis? Bröckelt gar der Commonwealth?

Rufen Sie an!

Zu Gast im Tagesgespräch bei Bayern 2-Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Professor Stefan Schieren, Politologe und Historiker an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Die Nummer ins Studio: 0800 / 94 95 95 5.